БЮТ виключив з фракції 7 нардепів (список)

Фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі свого складу 7 народних депутатів, які голосували за внесення змін до Конституції щодо термінів повноважень Президента, парламенту та органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Євген СУСЛОВ.

Засідання фракції відбулося одразу ж у сесійній залі після відповідного голосування.

Згідно з даними парламентського сайту, за внесення змін до Конституції від фракції «БЮТ-Батьківщина» проголосували депутати Олег БАБАЄВ, Руслан БОГДАН, Іван КУРОВСЬКИЙ, Павло МОВЧАН, Віктор ПАВЛЕНКО, Анатолій СЕМИНОГА, Антон ЯЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосувало 310 із 350 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, закон підтримали 180 депутатів із фракції Партії регіонів, 7 – з фракції “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії та 37 позафракційних депутатів.