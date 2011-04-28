ГПУ дві години допитує Турчинова

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні прийшов до Генеральної прокуратури на допит, що відбувається в рамках розслідування кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод, підписаних з Росією у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Батьківщина".

"Судячи по прізвищам, які стоять у повістках, можу прогнозувати, що мій виклик пов`язаний з газовою справою", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Колишній перший віце-прем`єр в уряді Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що прийшов на допит без захисника. "Я постійно ходжу без захисника, мне є що сказати. Я готовий дати свідчення, я ніколи не ховався від виклику ані в СБУ, ані в ГПУ. Мені нема чого приховувати. Я переконаний, що позиція, яку займав наш уряд, Ю.ТИМОШЕНКО, відповідає інтересам України і чинному законодавству", - заявив він.

О.ТУРЧИНОВ також вважає, що всі слідчі дії, які зараз проводяться стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, мають на меті повністю заблокувати її політичну діяльність. "Її примушують не працювати в партійному офісі. Їй забороняють їздити регіонами та зустрічатися з людьми, а замість цього примушують проводити час виключно у Генеральній прокуратурі. Тут хотіли б, щоб вона перебувала в цих приміщеннях з раннього ранку до пізнього вечора, але в кінці кінців є якісь права людини, і я переконаний, що стільки, скільки часу проводить в цих стінах ТИМОШЕНКО, жоден з політиків ще не перебував", - додав він.

Допит О.ТУРЧИНОВА триває вже дві години.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади та службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році.