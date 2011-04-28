ГПУ вже погрожує Тимошенко арештом?

Генеральна прокуратура України звинувачує екс-прем`єр-міністра, голову партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО у навмисному затягуванні слідства та викликає її знову разом із захисником 29 квітня на 15.00 для пред`явлення обвинувачення.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У ГПУ підтвердили, що Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні відвідувала слідчого о 10-й ранку. "Незважаючи на те, що вчора Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник зірвали проведення слідчих дій, сьогодні вона з`явилась без захисника та повідомила, що брати участь в слідчих діях без нього не буде. На намагання слідчого роз`яснити їй вимоги кримінально-процесуального законодавства, що регулює порядок проведення слідчих дій за участю захисника, остання без дозволу слідчого покинула Генеральну прокуратуру", - йдеться у повідомленні.

Генеральна прокуратура також нагадує Ю.ТИМОШЕНКО, що стосовно неї обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд. "У разі, якщо обраний запобіжний захід не забезпечує виконання процесуальних рішень, він може бути змінений, згідно з вимогами закону, на більш суворий", - наголосили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, Генеральна прокуратура України звинуватила Ю.ТИМОШЕНКО у зриві слідчих дій і знову викликала її до слідчого управління.

Пізніше прес-секретар лідера партії Марина СОРОКА підтвердила, що лідер партії "Батьківщина" сьогодні зранку відвідала Генеральну прокуратуру.

"Сьогодні рівно у 10-й годині ранку Юлія ТИМОШЕНКО відвідала Генеральну прокуратуру, передала слідчому скаргу про незаконність порушення кримінальної справи з вимогою її закрити", - сказала М.СОРОКА.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО також звернулася до слідчого з клопотанням надати її дозвіл на здійснення поїздки до Сумської області 5-6 травня для зустрічі з мешканцями області.