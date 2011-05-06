Тарасюк: фракції НУ-НС як єдиної політичної одиниці не існує

Народний депутат України Борис ТАРАСЮК переконаний, що фракція "Наша Україна – Народна самооборона" не розпадеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо можливого розпаду фракції в разі створення народними депутатами з її складу нової парламентської групи.

За словами Б.ТАРАСЮКА, «поки що рано говорити про її (групи – УНІАН) створення». У той же час, наголосив він, навіть якщо буде створена депутатська група на базі фракції НУ-НС, то це «не призведе до зникнення або розвалу депутатської фракції НУ-НС, оскільки вона виникла в результаті виборів». «Питання в тому, наскільки ефективною буде діяльність фракції», - додав він.

Разом з тим Б.ТАРАСЮК підкреслив, що на сьогодні фракції НУ-НС «як єдиної політичної одиниці не існує, вона складається щонайменше з п’яти-семи різних сегментів». Б.ТАРАСЮК зазначив, що деякі групи народних депутатів «шукають можливі форми виходу з фракції і об’єднання в депутатські групи, щоб мати можливість реалізувати свої програмові, ідеологічні засади».

Як повідомлялося, нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що у Верховній Раді йде збір підписів для оформлення нової парламентської групи. Як зазначалося, до групи, зокрема, увійдуть депутати від НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Ірина ГЕРАЩЕНКО, Едуард ЗЕЙНАЛОВ та інші.

Робочий варіант офіційної назви проекту - група «Європейські демократи».