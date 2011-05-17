Янукович вирішив звільнити «гарного фахівця» з уряду Азарова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вирішив звільнити Іллю ЄМЦЯ з посади міністра охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на прес-конференції в Миколаєві.

Зокрема, він висловив думку, що на посаду міністра охорони здоров’я, вочевидь, має прийти інша людина.

За словами глави держави, він мав тривалу розмову з І.ЄМЦЕМ. «Він чудовий фахівець, очолював один із найсучасніших центрів кардіохірургії. Це було головною мотивацією запрошення його на цю високу посаду – міністра. Але йому не вдалося налагодити роботу міністерства належним чином – щоб Міністерство охорони здоров’я почало ефективно працювати, і головне - щоб почали здійснюватися реформи, які ми намітили і які вкрай необхідні», – констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Внаслідок такої неефективної роботи, зазначив Президент, страждають люди.

Глава держави наголосив, що сьогодні не можна чекати, коли чиновники почнуть працювати краще. «Я зрозумів, що нам краще його (І.ЄМЦЯ) повернути на ту роботу, де він до цього працював і був там ефективним. А на цю посаду підібрати людину, яка за короткий проміжок часу була б здатна організувати, зібрати навколо себе команду, яка працювала б ефективно, пішла шляхом реформ, почала покращувати ситуацію в системі охорони здоров’я країни», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми не можемо нікого чекати. Я несу за це відповідальність. Ми зобов’язані рухатися вперед так, як обіцяли людям», – резюмував Президент.