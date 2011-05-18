Зустріччю з Саакашвілі стартує новий проект телеканалу «1+1»

23 травня на телеканалі «1+1» відбудеться прем`єрний випуск нового авторського проекту Олександра ТКАЧЕНКА tkachenko.ua. У першому випуску О.ТКАЧЕНКО спілкувався з президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ на його території – в чотириповерховій президентській резиденції у Тбілісі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «1+1».

Герой першої програми - молодий реформатор, який навчався у Київському університеті і дружить з Віктором ЮЩЕНКОМ. М.СААКАШВІЛІ прийшов до влади після грузинської революції троянд. «У нас на вулицях стріляли, система охорони здоров`я, освіти, правопорядку – все полетіло під три чорти. Я коли приїжджав до Києва, і бачив, що у вас світлофори працюють і світло горить у вікнах – мене біла заздрість брала», - зізнався М.СААКАШВІЛІ О.ТКАЧЕНКУ. За його словами, частково саме завдяки тому, що Грузії довелося починати демократичні реформи з чистого аркушу, вони виявилися набагато ефективнішими, ніж аналогічні процеси в постреволюційній Україні.

«Останні 6 років у нас люди не виїжджають закордон – а повертаються. Повертаються “мізки” і кадри, які одержали досвід у розвинених країнах, молодь перестала виїжджати. Я упевнений, через 3-5 років ми будемо новим Сінгапуром», - стверджує президент Грузії.

М.СААКАШВІЛІ прокоментував знамените відео, яке облетіло весь світ під час загострення конфлікту в Південній Осетії – те, де президент жує краватку. Крім того, він пояснив О.ТКАЧЕНКУ, чому не збирається балотуватися на третій президентський термін і чи може стати новим прем`єр-міністром Грузії, і розповів, що правда – а що ні – у плітках про його численні романи і вечірки.

Відверта розмова О.ТКАЧЕНКА з президентом Грузії М.СААКАШВІЛІ вийде в ефір 23 травня о 23:30 на каналі «1+1».