Регіони хочуть знати, що робила в дворі ЦВК ”Мазда” сріблястого кольору

Фракція Партії регіонів вимагає від в.о. голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА офіційної відповіді щодо можливого стеження за членами Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту заявив народний депутат України Михайло ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, «є тривожні сигнали, які свідчать, що в тиску на ЦВК задіяні силові структури». За інформацією М.ЧЕЧЕТОВА, вчора член ЦВК Олександр ШЕЛЕСТОВ повідомив про стеження за членами ЦВК з боку співробітників СБУ. Він зазначив, що автомобіль Мазда-3 сріблястого кольору «з держномером АА 4283 АА знаходився вчора біля 9-го під’їзду ЦВК».

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, О.ШЕЛЕСТОВ з’ясував, що в машині «знаходилися співробітники СБУ, причому, перебувало авто з приватними номерами на закритій території ЦВК, що було погоджено з керівництвом ЦВК».

«Депутатська фракція Партії регіонів стривожена тим, що силами СБУ ведеться стеження за приміщенням ЦВК, співробітниками і членами комісії. Фракція вимагає офіційної відповіді від виконуючого обов’язки голови СБУ НАЛИВАЙЧЕНКА на ряд запитань», - зазначив М.ЧЕЧЕТОВ.

Фракція вимагає відповіді, чи справді співробітники спецслужби виконують завдання зі збору інформації щодо членів ЦВК. Якщо це так, наголошують члени фракції Партії регіонів, “СБУ має дати відповідь, відносно кого відбувається збір інформації, яка саме інформація цікавить службу, та хто саме та з якою метою поставив перед СБУ таке завдання”.

М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що цю заяву треба вважати офіційним запитом депутатської фракції до в.о. голови СБУ.

М.ЧЕЧЕТОВ також заявив, що «в результаті дій оточення Президента з блокування роботи нового складу ЦВК під загрозою опинилося не тільки поповнення ВР народними депутатами», але й «більш того, існує реальна можливість зриву процесу організації дострокових виборів». «Виникає питання, що ж насправді потрібно Президенту і тим, хто підштовхував його до розпуску легітимного парламенту, – чесні вибори чи збурення ситуації в країні», - зазначив М.ЧЕЧЕТОВ.

Він наголосив, що «повноцінно функціонуюча ЦВК - це важливий бар’єр на шляху фальсифікації народного волевиявлення». У зв’язку з цим, вважає М.ЧЕЧЕТОВ, виникає питання: «хто хоче зняти цей бар’єр?».

Партія регіонів вимагає «чіткої відповіді на вкрай важливе для суспільства запитання: чи має намір Секретаріат Президента, глава якого, за повідомленнями ЗМІ, очолить виборчий штаб «Нашої України», вдатися до фальсифікації результатів голосування на користь президентських сил, і чи слід вважати блокування роботи ЦВК першим дзвіночком застосування адміністративного ресурсу на виборах”.

М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що діяльність ЦВК сьогодні «заблокована на політичне замовлення Банкової». «Перебуваючи в позі “чего изволите” відносно побажань президентської канцелярії, новий голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ відмовляється призначати дату і час засідання комісії», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ. За його словами, натомість, В.ШАПОВАЛ одноосібно ухвалює рішення ЦВК. «Авторитарні методи керівництва В.ШАПОВАЛА викликають сумніви в його здатності організувати роботу комісії та нормально провести виборчий процес у разі, якщо вибори відбудуться», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня члени Центральної виборчої комісії від коаліції заявили, що за ними ведуть спостереження співробітники Служби безпеки України.

За словами авторів заяви, 14 червня біля будинку Центральної виборчої комісії було виявлено автомобіль Mazda 3 сріблястого кольору (державний номер АА 4283 АА), у якому знаходилися співробітники СБУ з технічними засобами невідомого призначення.

Ці особи відмовилися назвати свої прізвища і посади, лише повідомивши члену Комісії Олександру ШЕЛЕСТОВУ в присутності співробітників комендатури Управління державної охорони, що вони виконують завдання свого керівництва за погодженням з головою ЦВК.

У зв’язку з цим члени ЦВК від коаліції вимагають від В.ШАПОВАЛА публічно підтвердити або спростувати цю інформацію. “У разі, якщо нами буде отримане підтвердження того, що за погодженням з Вами або навіть без такого погодження за нами ведеться зовнішнє спостереження чи прослуховуються наші службові та приватні телефонні розмови, ми будемо змушені звернутися до відповідних правоохоронних органів”, підкреслюється в заяві.

Того ж дня прес-секретар голови Служби безпеки України Марина ОСТАПЕНКО в ефірі “5-го каналу” категорично заявила, що СБУ не веде спостереження за членами Центральної виборчої комісії.