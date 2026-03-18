5 годин сну і 10 чашок кави: журналістка NYT розповіла про день із Зеленським на фронті

Репортерка отримала унікальний доступ до Зеленського, щоб показати людський бік президента під час війни.

Журналістка The New York Times Кім Баркер отримала рідкісну можливість провести день разом із президентом України Володимиром Зеленським під час його поїздки на передову.

Кореспондентка опублікувала матеріал про цей досвід з фокусом на людських якостях українського лідера, поза його офіційним образом.

За словами Баркер, подібний доступ до лідера – виняток. Багато її колег намагалися домовитися про таку можливість, але Офіс президента відхиляв ці запити. Втім, ситуація змінилась на тлі війни на Близькому Сході, адже інтерес до війни в Україні почас згасати.

Президент провів із журналісткою близько 90 хвилин і дозволив супроводжувати його протягом усього дня. За словами Баркер, команда президента намагається показати його більш людяним.

"Вони кажуть: "Нам потрібна допомога. Ми готові зробити все можливе, щоб допомогти нашим союзникам на Близькому Сході, але нам все ще потрібна допомога", - зазначає журналістка.

Кава і жарти

У матеріалі також наведені особисті деталі з життя глави держави. За підрахунками його радників, він спить близько п’яти годин на добу та випиває до десяти чашок кави щодня. Під час поїздки Зеленський жартував із військовими, зокрема з головнокомандувачем Олександр Сирський.

Баркер пояснила свій підхід до репортажу: "Як змусити когось сказати щось, чого він не очікував? Як змусити людей поставити себе на місце того, хто керує країною вже чотири роки (великої війни - УНІАН)?" Вона додала, що використання особистих деталей допомагає читачам краще відчути реальність війни.

Журналістка також наголосила на важливості людського виміру в новинах:

"Ця відсутність емпатії, яку переживає світ, ця ідея про те, що ми всі байдужі до всього, що відбувається, бо здається, що щодня відбувається п'ятизіркова пожежа – я думаю, це допомагає людям задуматися про те, що ці репортери справді там є.".

Війна в Україні на тлі Близького Сходу - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський висловив стурбованість через зміщення фокуса уваги США з України на конфлікт в Ірані. За словами президента, саме через ситуацію на Близькому Сході переговори між Україною, США та Росією постійно відкладаються.

Крім того, ЗМІ дізнались, що на лютневій конференції в Мюнхені Зеленський планував показати главі Білого дому Дональду Трампу особливий iPad, через який можна наживо спостерігати за подіями на фронті. Про це розповів журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Журналіст зазначив, що план не вдалося реалізувати, адже Трамп так і не приїхав на зустріч у Мюнхені.

