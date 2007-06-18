Ющенко їде до Азербайджану на саміт ГУАМ

18–19 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Республіки Азербайджан, де візьме участь в другому Саміті Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, що проходитиме в Баку.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави, очікується, що під час Саміту буде прийнято низку документів. Серед них: Бакинська декларація, комюніке Другого саміту ГУАМ, Угода про привілеї та імунітети ГУАМ, Меморандум про співробітництво і взаємодопомогу з питань ядерної та радіаційної безпеки. Також очікується підписання Спільної заяви ГУАМ – Польща.

Планується, що в роботі Саміту, окрім керівників країн ГУАМ, візьмуть участь президенти Польщі, Румунії, Литви, віце-президент Болгарії, віце-спікер Естонії, а також представники Латвії, Естонії, Казахстану, Туреччини, Європейської Комісії, інших держав і міжнародних організацій.