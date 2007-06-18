Богатирьова моститься під крило Януковича

Лідер фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова вважає, що регіонали повинні йти на вибори самостійно. Таку думку координатор парламентської більшості висловила в своєму інтерв`ю журналу «Профіль».

«Моя точка зору - Партія регіонів повинна йти на вибори самостійно, під крилом Віктора Януковича», - цитує Богатирьову прес-служба Партії регіонів. На думку народного депутата «це дуже дорогий політичний бренд, щоб ним нехтувати і вести навколо нього будь-яку дискусію».

В той же час, за словами депутата, Партія регіонів готова «до проекту щодо входження в наш виборчий список популярних політичних сил, провідних українських політиків і менеджерів, представників ефективних національних об`єднань громадян».

Раїса Богатирьова також відзначила, що коаліція СПУ, ПР і КПУ є «показовим альянсом різних за ідейною спрямованість, але ідентичних за метою обслуговування національного інтересу політичних сил». «Наші партнери досить популярні серед корпусу українських виборців.

Вони готові і прагнуть йти на вибори самостійно. Ми будемо їх у цьому всіляко підтримувати і щонайшвидше рухатися єдиним політичним фронтом», - відзначила народний депутат.

«Не можу дозволити підтримати деяких моїх колег, які припускають, що, оскільки у нас надмірно високий рейтинг, то ми готові жертвувати цим, надаючи якесь незрозуміле легітимне право нашим партнерам незаслужено і жорстко нас критикувати. Саме демократія зобов`язує до партнерської критики в політиці. Але критиці конструктивної, а не піарної - тобто нечесної, з метою скористатися «смаженими» оцінками і фактами для накачування власного рейтингу. Це неприпустимо. Партія регіонів ніколи не критикуватиме наших партнерів для самого піару. Ми б хотіли цього і від них», - сказав Р. Богатирьова.

Крім того, координатор парламентської більшості заявляє, що згідно з Конституціює України Верховна Рада «повноважна, а отже, легітимна, до першого засідання ВР наступного скликання». Раїса Богатирьова відзначила, що зараз треба провести збори всіх депутатів коаліції і «ухвалити там політичне рішення про те, як нам діяти в ситуації, що склалася. І потім реалізувати колективну волю представників більшості українських виборців».

Відповідаючи на запитання про те, чи визнає Коаліція третій указ Президента, депутат-регіонал відповіла таким чином: «Що стосується визнання указу, то мені здається, що ми всі приречені сприйняти його як даність. Він є. І в ньому є пряме посилання на загальну заяву трьох лідерів, прізвища яких знають у світі. І ніхто з підписантів цієї заяви не відмовився від визначеної в ньому позиції. Указ діятиме».