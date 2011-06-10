Янукович про газетярів і рух України до демократії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що рішення провести Світовий конгрес газетярів у Києві є свідченням руху України до демократії.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Зазначається, що восени, з 2 по 5 вересня ц.р., у Києві відбудеться Світовий конгрес газетярів, а також Світовий форум редакторів та щорічна виставка Інфо Сервіс Експо (Info Services Expo), що проходитимуть у рамках Конгресу. Таке рішення прийняв сьогодні Виконавчий комітет Всесвітньої асоціації газет та видавців (WAN-IFRA) на зустрічі у Цюріху ( Швейцарія).

«Рішення Всесвітньої газетної та новинної асоціації відгукнутися на запрошення Президента України та провести конгрес у Києві засвідчує, що Україна впевнено йде шляхом демократичних перетворень», - зазначається в повідомленні.

Глава держави сподівається, що під час конгресу відбудеться обмін думками і досвідом між журналістами та видавцями з усього світу. «Форум дасть можливість українським ЗМІ ознайомитися з кращими світовими стандартами. Проведення цього представницького конгресу в Україні сприятиме інтеграції українських та світових медіа. І це послужить ще одним свідченням руху України до європейських цінностей», - упевнений В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Україну було обрано країною для проведення «Світового газетного конгресу», «Міжнародного форуму редакторів» і виставки інформаційних послуг 2012 року.

На користь рішення про проведення саміту WAN-IFRA в Києві зіграв той факт, що українські ЗМІ "працюють в умовах, які мають місце в багатьох пострадянських країнах, - формальна підтримка свободи преси, але слабкий захист, який допускає періодичні порушення по відношенню до журналістів".

За право приймати глобальний саміт світових ЗМІ в 2012 році з Україною змагалися Кенія і Іспанія.