Мороз прагне через Генпрокуратуру та суди ”пробудити свідомість ЦВК”

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ вважає, що не треба не ставити питання про розпуск Центральної виборчої комісії, а необхідно комісію примусити працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Коростені Житомирської області, де перебуває з робочою поїздкою.

За його словами, на сьогодні не стоїть питання про відставку нинішнього складу ЦВК. «Їх (членів ЦВК – УНІАН) треба змусити працювати», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що «ніхто не змушує їх голосувати так чи інакше, і це їхня справа, але вони повинні брати участь у засіданні ЦВК».

На думку О.МОРОЗА, головна причина, чому голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ не збирає засідання комісії, полягає у тому, «що немає підстав не видавати тимчасові посвідчення (депутатів) тим кандидатам у народні депутати, які стоять (у виборчих списках - УНІАН) за тими, хто не хоче працювати у Верховній Раді».

Як вважає О.МОРОЗ, у роботу ЦВК втручається Секретаріат Президента. Він сказав: «У деталях я знаю, як це робиться», і нагадав, що є «депутатські звернення до Генеральної прокуратури і до судових структур щодо невиконання функціональних обов’язків представниками ЦВК».

О.МОРОЗ висловив сподівання, що «відповідні дії з боку правоохоронців повинні пробудити свідомість членів ЦВК, аби вони знали, що на роботу треба не тільки ходити, але ще й робити те, що передбачено законом».

За його словами, у тому випадку, коли б він як голова ВР на вимогу 150 народних депутатів не скликав позачергове засідання парламенту, «то мене треба було б звільнити з роботи».

Водночас, сказав О.МОРОЗ, голова ЦВК В.ШАПОВАЛ заявляє, що не скликатиме засідання комісії. За його словами, голова Центрвиборчкому і ті члени ЦВК, які не хочуть брати участі у засіданні комісії, «повинні нести юридичну відповідальність».

На запитання, чи потрібна з цього приводу зустріч Президента України, прем’єр-міністра і голови ВР, О.МОРОЗ відповів, що хіба що для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми і, зокрема, до невиконання п. 7 спільної заяви Президента, прем’єра і голови парламенту від 27 травня щодо невтручання у діяльність правоохоронних та інших органів.

При цьому О.МОРОЗ зауважив, що юридична відповідальність буде не менш ефективним заходом, ніж зустріч трьох найвищих посадових осіб держави.

Як повідомляв УНІАН, декілька днів поспіль ЦВК не може провести засідання через відсутність кворуму: засідання ініціюють вісім членів комісії, призначених коаліцією.

15 червня голова ЦВК В.ШАПОВАЛ заявив, що Центрвиборчком не проводитиме засідання з підготовки та організації дострокових виборів до початку виборчого процесу.