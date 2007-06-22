Кучма та його гості на презентації нової книжки екс-президента (5 фото)

Колишній президент України Леонід КУЧМА презентував свою книгу «Після майдану». Презентація відбулась у Фонді Леоніда Кучми «Україна». Книга грунтується на щоденникових нотатках колишнього глави держави, які він вів протягом 2005-2006 років.

Л.КУЧМА у книзі аналізує поточні політичні події в Україні та у світі, згадує минуле, розповідає про зустрічі з лідерами різних країн: Борисом Єльциним, Володимиром ПУТІНИМ, Іоанном Павлом II, Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, Гельмутом КОЛЕМ, Франсуа Міттераном, ЦЗЯН Цземінем, Уго ЧАВЕСОМ та багатьма іншими.

Наклад книги становить 20 тисяч примірників, з яких три тисячі буде надано для благодійної діяльності фонду «Україна».

Під час презентації Л.КУЧМА наголосив, що після написання своєї першої книги («Україна не Росія» - УНІАН) зарікався повертатися до такої творчості, однак, за його словами, «революція зробила зміни в усьому житті, поглядах».

Фото Анатолія Бовта / УНІАН