Кучма та його гості на презентації нової книжки екс-президента (5 фото)
Чи є життя після Майдану?
Колишній президент України Леонід КУЧМА презентував свою книгу «Після майдану». Презентація відбулась у Фонді Леоніда Кучми «Україна». Книга грунтується на щоденникових нотатках колишнього глави держави, які він вів протягом 2005-2006 років.
Л.КУЧМА у книзі аналізує поточні політичні події в Україні та у світі, згадує минуле, розповідає про зустрічі з лідерами різних країн: Борисом Єльциним, Володимиром ПУТІНИМ, Іоанном Павлом II, Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, Гельмутом КОЛЕМ, Франсуа Міттераном, ЦЗЯН Цземінем, Уго ЧАВЕСОМ та багатьма іншими.
Наклад книги становить 20 тисяч примірників, з яких три тисячі буде надано для благодійної діяльності фонду «Україна».
Під час презентації Л.КУЧМА наголосив, що після написання своєї першої книги («Україна не Росія» - УНІАН) зарікався повертатися до такої творчості, однак, за його словами, «революція зробила зміни в усьому житті, поглядах».
|Лідер «Партії Зелених» Віталій Кононов, народний депутат Ігор Юхновський, екс-секретар РНБО Володимир Горбулін, екс-міністр з питань сім`ї та молоді Валентина Довженко, екс-віце-прем`єр-міністр Володимир Семиноженко, ректор Київського національного університету Віктор Скопенко, віце-прем`єр-міністр Олександр Кузьмук та екс-президент України Леонід Кучма під час презентації
|Екс-віце-прем`єр-міністр Володимир Семиноженко, екс-президент Леонід Кучма, віце-прем`єр-міністр Олександр Кузьмук та перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк
|Екс-президент України Леонід Кучма та народний депутат, поет та письменник Іван Драч
Фото Анатолія Бовта / УНІАН