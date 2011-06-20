Суддя відмовився викликати Януковича та Ющенка: передчасно

Печерський суд відмовив в задоволенні клопотання колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у виклику та допит як свідків в зал судових засідань екс-президента Віктора ЮЩЕНКА, чинного главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА та інших посадовців, які проводили урочистості з нагоди професійних свят у своїх відомствах.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий в судовому засіданні суддя Сергій ВОВК зазначив, що заявлене клопотання Ю.ЛУЦЕНКА задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 11.30 21 червня, оскільки, як пояснив С.ВОВК, у членів колегії зараз будуть інші судові засідання.