Луганські однопартійці Тимошенко готові самі «відпрошувати» її у судді

Луганська обласна організація "Батьківщини" повторно запросила лідера партії Юлію ТИМОШЕНКО відвідати регіон.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облорганізації партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина».

За словами голови організації Ірини ВЕРИГІНОЇ, виконавчий секретаріат організації запросив Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Луганську область з офіційним візитом.

"Наші прихильники бажають зустрітися зі своїм лідером і обговорити головні проблеми українського суспільства", - підкреслила вона.

Також голова Луганської обласної організації партії «Батьківщина» відзначила, що рішення суду про заборону на виїзд, мотивоване нібито відсутністю фотокопій запрошувальних листів, лише підкреслює упередженість до справи Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вважаю, що ця упередженість має системний характер, що суддя маніпулює нормами законодавства. Якщо буде необхідно, вся партійна організація "Батьківщини" в Луганській області може приїхати до Києва і підписати лист безпосередньо на столі судді, щоб у нього більше не виникало будь-яких підозр", - наголосила І.ВЕРИГІНА.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи зі звинувачення екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Зокрема, суд відмовився скасувати для Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд. Крім того, суд не дав дозволу Ю.ТИМОШЕНКО здійснити поїздки до Львова, Луганської і Волинської областей.