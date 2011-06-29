Янукович націлився на видобуток корисних копалин в Монголії

Україна вивчає питання про відкриття в Монголії підприємств з видобутку корисних копалин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції з Президентом Монголії Цахіагійном ЕЛБЕГДОРЖЕМ.

«Безумовно, ми маємо велику зацікавленість, щоб брати участь у розробці корисних копалин на території Монголії з подальшою переробкою їх на території Монголії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, мова може йти про видобуток вугілля, уранової руди, яка є паливом для атомних електростанцій, про видобуток сировини для мінеральних добрив.

«І ми не виключаємо відкриття відповідних виробництв на території Монголії», - сказав Президент.

Він підкреслив, що Україна вивчатиме це питання і «найближчим часом буде діяти».