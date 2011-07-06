Луганські комуністи проти підвищення пенсійного віку

Луганські комуністи мають намір протестувати проти пенсійної реформи в день її розгляду у Верховній Раді України, яке відбудеться завтра, 7 липня 2011 року.

Про це повідомив УНІАН народний депутат України від Компартії Спиридон КІЛІНКАРОВ.

За його словами, пікет незгодних з підвищенням пенсійного віку заплановано на 15.00 перед будівлею Луганської обласної державної адміністрації.

«Влада як завжди підступна в спробах остаточно знищити соцгарантії для населення України. Розглядати законопроект про пенсійну реформу навмисно вирішили в самий розпал літа, коли люди передпенсійного віку обробляють присадибні ділянки на дачах. Це зроблено з єдиною метою - уникнути акцій протесту. Думають, що якщо люди за містом, то не буде кому висловити свою думку. Обов’язок комуністів не допустити такого беззаконня», – сказав С.КІЛІНКАРОВ.

Нагадаємо, що 7 липня 2011 року Верховна Рада планує підвищити пенсійний вік для громадян України. Про це під час прес-конференції в Києві заявив Голова ВР України Володимир ЛИТВИН. Він відзначив, що на даний момент до законопроекту внесено 1100 поправок. Розгляд розпочнуть о 16.00.