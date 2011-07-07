Комуністи планують провести Антифашистський конгрес у Львові

У липні ц.р. в місті Львові відбудеться другий Конгрес антифашистської інтелігенції за участі іноземних делегацій.

Про це повідомив УНІАН народний депутат України від фракції КПУ Олександр Голуб.

Він зазначив, що 75 років тому у Львові було проведено перший Конгрес антифашистської інтелігенції, під час якого було рішуче засуджено перші прояви фашизму, який насувався на Європу.

Зараз, за його словами, Компартія вивчає можливість проведення другого такого Конгресу у Львові.

«Конгрес у Львові обов’язково відбудеться. Однак, на даний час остаточно не визначено дату його проведення. Конгрес планується на середину липня», - зазначив О.ГОЛУБ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛОО ВО «Свобода», голова фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Львівській обласній раді Ірина СЕХ звернулася до органів влади і правоохоронних структур із закликом запобігти проведенню у Львові «псевдоконгресу інтелігенції під головуванням Петра СИМОНЕНКА».

Як наголошується у повідомленні, депутат вважає, що проведення такого заходу є порушенням ст.161 Кримінального кодексу України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі). Депутатський запит адресовано начальникові управління Служби безпеки України у Львівській області Юрієві КІЦУЛУ, голові Львівської ОДА Михайлові ЦИМБАЛЮКУ, начальникові ГУ МВС у Львівській області Богданові ЩУРУ.

У депутатському запиті І.СЕХ, зокрема, зазначено: «Мені стало відомо, що 8 липня 2011 року центральний комітет Комуністичної партії України планує провести у Львові так званий «Другий конгрес інтелігенції проти фашизму». У провокативному заході мають намір взяти участь делегації комуністичних партій з колишніх соціалістичних країн Східної Європи, представники Державної думи Російської Федерації, заступник голови парламенту Білорусі. Очікується, що головувати на заході буде перший секретар ЦК КПУ Петро СИМОНЕНКО».

Депутат у своєму запиті також наголошує, що «проведення цього заходу є неприйнятним для громадськості Львівщини у зв’язку з тим, що у заході вбачаються ознаки порушення ст.161 Кримінального кодексу України, а саме – розпалювання міжнаціональної ворожнечі».

Коментуючи запит лідера фракції «Свобода» Львівської обласної ради, О.ГОЛУБ зазначив, що «зрозуміло, яку ідеологію відстоює Ірина СЕХ і об’єднання «Свобода».

«Якщо Ірина СЕХ виступає проти проведення антифашистського конгресу – зрозуміло, яку ідеологію вона відстоює, і яка ідеологія політичної сили, яку вона представляє», - наголосив О.ГОЛУБ.