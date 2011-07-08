Янукович готовий підмінити Азарова на переговорах з Путіним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує цього місяця зустрітися з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ та вирішити газові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент нагадав, що на сьогодні працює робоча група, створена за ініціативи прем’єр-міністрів двох країн. За його словами, ця робоча група зараз готує засідання міждержавної комісії, в рамках якої й відбудеться зустріч президентів.

«Я вам скажу: та інформація, яка в мене є, яку я маю якщо не кожного дня, то через день, - та інформація, яка в мене є: обговорюється широке коло питань, по яких треба домовлятися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що серед цих питань обговорюється газовий контракт між Україною і Росією. «Важко сказати, я ніколи не прогнозую, коли це буде закінчено. Вірніше, отримана відповідь. Ми з Президентом МЕДВЕДЄВИМ плануємо зустрітися в цьому місяці. І знову-таки, якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що вчора розмовляв з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, який зараз перебуває у відпустці. «Я цікавився, як він відпочиває, і побажав, щоб він здоровий виходив скоріше на роботу. Тому що мені б хотілося, щоб вони з ПУТІНИМ зустрілися до засідання нашої міждержавної комісії», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ прогнозує, що якраз на цій зустрічі можна буде отримати відповідь на питання щодо газових угод. «Краще, якщо вона буде позитивною, я думаю, ви не будете заперечувати», - додав Президент.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що М.АЗАРОВ зараз проходить курс лікування, і не виключив, що йому самому доведеться зустрічатися з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ. «Якщо АЗАРОВ затримається – в нього є, я вам скажу, невеличка проблема, як і в кожної людини, – треба пройти курс лікування. Якщо він затримається, а буде необхідність зустрічі з урядом Росії, з ПУТІНИМ, я його підміню і замість нього зустрінусь», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна наполягає на перегляді формули ціни на російський газ.