Нардеп заявляє про погрози на адресу його родини

Член парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина», лідер Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Батьківщина молода" Євген СУСЛОВ заявляє про погрози на адресу його родини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВМГО «Батьківщина молода», за словами депутата, вчора, 7 липня, невідомі на декількох автомобілях вторглися на територію його будинку у селі Буки Сквирського району Київської області, погрожували, спровокували бійку, жорстоко побили охоронця, який наразі госпіталізований.

Окрім того, як повідомив батько Є.СУСЛОВА, Іван СУСЛОВ, напередодні інциденту, вдень, до його будинку у Сквирі під`їхали невідомі молодики, які вживали нецензурну лексику, погрожували йому словами: "Ви нас скоро узнаєте. Буде тут скоро новий хазяїн", та пообіцяли "скоро повернутись". За його словами, після цього вночі до будинку під’їхали два автомобіля, розбили кастетом обличчя охоронцю, відібрали рацію та втекли. Наразі охоронець госпіталізований з ушкодженнями обличчя.

Також І.СУСЛОВ повідомив, що напередодні інциденту до нього в офіс телефонували невідомі, які представлялися працівниками адміністрації та просили мобільні телефони членів родини.

Є.СУСЛОВ пов`язує інцидент зі своєю активною політичною діяльністю.

У прес-службі організації нагадали, що у середу, 6 липня, у приміщенні Печерського суду Києва під час розгляду справи проти лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО міліціонери застосували до Є.СУСЛОВА фізичну силу. Після цього депутат зробив заяву з вимогою відставки керівників Міністерства внутрішніх справ, які віддають накази про застосування сили до народних депутатів та журналістів.