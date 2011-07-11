Ющенка не беруть у партійний список «Нашої України»

Колишній президент України Віктор Ющенко не потрапляє до партійних списків "Нашої України" на парламентських виборах у 2012 році. Натомість він матиме шанс потрапити до Верховної Ради як мажоритарник.

Як повідомила прес-служба "Нашої України", про це заявив голова центрального виконавчого комітету партії Сергій Бондарчук в ефірі "5 каналу".

Зокрема, за його словами, на політичній раді партії "Наша Україна" було прийнято рішення про те, що члени партії, які протягом 2005-2010 років обіймали керівні посади в органах виконавчої влади, не мають обиратися за партійними списками.

"Якщо вони мають таке бажання, вони повинні пройти через мажоритарку. Фактично це народна люстрація", - сказав Бондарчук.

На запитання, чи стосуються ці принципи екс-президента Віктора Ющенка, "нашоукраїнець" відповів: "Коли ми говоримо про принципи, у принципів немає прізвищ і посад. Принципи є стосовно всіх членів партії, і керівництва партії, і також екс-президента Ющенка".

Нагадаємо, раніше лідер партії "Наша Україна", екс-президент України Віктор Ющенко заявив, що не відкидає своєї участі у найближчих парламентських виборах, оскільки вважає за необхідне "нести хрест", захищаючи інтереси українців.

Gazeta.ua