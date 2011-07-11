До Печерського суду пригнали мікроавтобус «Вибухонебезпечно»

Біля Печерського районного суду Києва збираються прихильники і противники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг прихильників лідера «Батьківщини» розпочнеться о 10.00, проте противники Ю.ТИМОШЕНКО вже на всю потужність увімкнули динаміки, з яких лунають пісні патетичної спрямованості.

Прихильники і противники Ю.ТИМОШЕНКО перебувають на Хрещатику по різні боки суду, розподілені металевою огорожею.

Для полегшення проходу і перебування журналістів столичний главк міліції направив до Печерського райсуду прес-офіцера і психолога.

На вулиці Богдана Хмельницького знаходяться 5 автобусів з правоохоронцями, а у внутрішньому дворі Печерського райсуду – декілька спеціальних мікроавтобусів, на одному з яких міститься напис «Вибухонебезпечно».

Вхід до двору суду перекритий металевою огорожею, біля якої перебувають 4 працівники міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Печерському районному суді Києва відбудеться розгляд кримінальних справ екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.