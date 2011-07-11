Греко-католики хочуть вести служби в Десятинній церкві

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) просить допустити УГКЦ разом з іншими конфесіями до участі у відбудові Десятинної церкви, у разі ухвалення відповідного рішення.

Про це йдеться в листі глави УГКЦ Блаженнішого СВЯТОСЛАВА до голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА.

За словами глави УГКЦ, відродження Десятинного храму мало б сприяти відновленню єдності Київської Церкви. «Одначе, це станеться лише за умови, що право користування нею отримають усі Церкви – спадкоємиці Володимирового Хрещення. Будь-яка інша розв’язка нестиме в собі загрозу поглиблення існуючих розколів і збільшуватиме напругу в суспільстві», − наголосив Блаженніший СВЯТОСЛАВ.

Він підкреслив, що це також «відновить справедливість щодо УГКЦ, оскільки дотепер, згідно з різними державними актами української влади, та в силу різних причин, історичні святині в Києві було розподілено й передано для проведення богослужінь тільки трьом частинам первісної Київської Церкви Володимирового Хрещення. «Михайлівський собор у Києві - Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Успенський собор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – Митрополії Української Православної Церкви. Андріївську церкву Національного заповідника «Софія Київська» – Патріархії Української Автокефальної Православної Церкви», − зазначає Блаженніший Святослав.

На його переконання, у цьому розподілі не було враховано третьої за чисельністю вірних традиційної в Україні конфесії – Української Греко-Католицької Церкви, «хоча її вірні відчувають гостру потребу храмів у Києві для спільної молитви».

«Ми переконані, що ця подія, окрім торжества справедливості, зробила б значний внесок у відновлення єдності Київської Церкви та зміцнення єдності всього українського народу», − підсумував глава УГКЦ.