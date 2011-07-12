Янукович призначив Близнюка міністром

11:41, 12 липня 2011
Політика
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Тексти указів - на сайті Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ, яким звільнив Анатолія БЛИЗНЮКА з посади голови Донецької облдержадміністрації.

Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив А.БЛИЗНЮКА міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Тексти указів розміщено на офіційному сайті Президента України.

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