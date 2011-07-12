Адвокат заявляє, що Іващенко в СІЗО може померти

Адвокати колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА вкотре просять суд звільнити його з-під арешту через різке погіршення стану здоров’я і неможливість лікуватися в умовах слідчого ізолятора.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням сьогодні під час судового засідання Печерського районного суду Києва до головуючого на процесі судді Сергія ВОВКА звернувся адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Він нагадав, що В.ІВАЩЕНКО вже майже 11 місяців тримається під вартою і за цей час він дуже захворів.

Адвокат зауважив, що 29 червня суд доручив головному лікарю Київської лікарні швидкої медичної допомоги провести всебічне обстеження В.ІВАЩЕНКА, зокрема у ендокринолога, онколога та стоматолога. За словами Б.НЕЧИПОРЕНКА, у відповіді головний лікар зазначає, що медичний заклад, який він очолює, не має відповідних можливостей для проведення таких обстежень.

У зв’язку з цим Б.НЕЧИПОРЕНКО зауважив, що через відсутність можливості в умовах СІЗО та лікарні швидкої допомоги надати В.ІВАЩЕНКУ адекватну медичну допомогу подальше тримання його під вартою «є недоцільним, негуманним».

«А у зв’язку з подальшим перебуванням ІВАЩЕНКА в тюремних умовах в кращому випадку він може стати інвалідом, в гіршому - померти», - наголосив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Сам В.ІВАЩЕНКО підтримав клопотання адвоката і, звертаючись до суду, нагадав, що недавно був прецедент, коли Київський апеляційний суд звільнив на підписку про невиїзд через погіршення стану здоров’я колишнього голову Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

«Чому до мене відбувається таке ексклюзивне відношення? В чому я така соціально небезпечна людина?», - запитав В.ІВАЩЕНКО, звертаючись до суду.

«Ви ж не 24 години ходите в мантіях і приходите додому, спілкуєтесь з близькими, залишаєтесь зі своїми думками. Що вам заважає прийняти до мене законне і людське рішення… На вас же не тільки мантія, обов’язки, повноваження, ви ж, насамперед, люди», - додав він.

При цьому колишній посадовець Міноборони запевнив суд, що, перебуваючи на волі, не порушуватиме норми Кримінально-процесуального кодексу і з’являтиметься на всі судові засідання, оскільки сам зацікавлений у швидкому встановлені істини у його справі.

У свою чергу, прокурор виступив проти задоволення клопотання, зауваживши, що «більшість хвороб, які наявні у ІВАЩЕНКА, наявні у більшості чоловіків його віку».

Крім того, представник прокуратури зазначив, що сторона захисту підсудного не надала суду документальних підтверджень щодо погіршення здоров’я їхнього клієнта.

Разом з тим представник обвинувачення висловив впевненість, що, перебуваючи на підписці про невиїзд, «ІВАЩЕНКО має можливість і буде використовувати вплив на свідків, що перешкоджатиме встановленню істини».

Вислухавши пояснення і думки сторін суд пішов до кімнати для нарад, щоб прийняти рішення з приводу заявленого клопотання.