Мешканців, над якими літатиме Янукович, перевірять на благонадійність?
Вертолітний майданчик виходить на фініш
Вертолітний майданчик, який будується недалеко від Верховної Ради для гвинтокрилої машини Віктора Януковича та інших вертольотів, вже на фініші. Як пише газета «Сегодня», завершено основну частину робіт — вигнали коробку, залили майданчик. Залишилося облаштувати поверхи під нею. Крім того, будівельники приступили до зведення естакади, яка з'єднає вертодром з вулицею Грушевського. За словами глави компанії-будівельника, об'єкт планують здати в кінці року.
Як розповіли робітники на будівництві, виїзд з естакади на вулиці Грушевського знаходитиметься біля елітного будинку №9-а на околиці Маріїнського парку. За словами бригадира Максима Тарасовича, естакада «ляже» на спеціальні опори із заліза й бетону, які вони зараз зводять, тобто нова міні-траса пройде над Парковою дорогою столиці. Робітники, до речі, вважають, що до листопада навряд чи встигнуть: «Все-таки схиляємося до думки, що повністю здамо об'єкт — і майданчик, і міст — ближче до Євро, хоча можемо встигнути й до кінця року».
Нагадаємо, майданчик почали будувати восени минулого року. Передбачається, що на нього приземлятиметься вертоліт президента, якщо глава держави вирішить літати на роботу повітрям, щоб не створювати в місті пробки. Будівельники також не виключають, що на неї приземлятиметься авіатехніка, яка забезпечуватиме безпеку на Євро-2012.
Екс-співробітник Управління держохорони розповів журналістам, що в УДО зараз аналізують питання безпеки польотів: «Врахують досвід Росії, США і Китаю, де перші особи держав користуються вертольотами. Будуть узяті на замітку мешканці будинків на шляху проходження вертольота, які мають психічні відхилення або були помічені в злочинах, пов'язаних зі зброєю». В УДО підтвердили, що «ділянкою проходження вертольота буде проведена робота (ймовірно, до підозрілих мешканців навідаються дільничі)». На запитання: а якщо зловмисник засяде в затишному місці, далеко від житлових масивів, додали, що «президент США літає, і його до цих пір ніхто не збив».