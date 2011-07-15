Доля «плівок Мельниченка» опинилася в руках суду?

Служба безпеки України звернулася до Конституційного Суду з проханням надати тлумачення закріпленого в ст. 62 Конституції поняття "доказів, отриманих незаконним шляхом".

Про це повідомив адвокат екс-майора Миколи Мельниченка Микола Неділько в коментарі "Українській правді".

Він підкреслив, що це відбулося "саме тоді, коли досудове слідство по кримінальній справі, порушеній щодо екс-президента Кучми добігає свого кінця, і "плівки Мельниченка" визнані в якості доказів по даній справі".

"Мова йдеться саме про ті докази, які отримані негласним шляхом за допомогою оперативно-технічних засобів, тобто в наслідок оперативно-технічного документування", - уточнив Неділько.

Адвокат зазначає, що СБУ не є як суб’єктом конституційного подання, так і суб’єктом конституційного звернення, такими суб’єктами є: президент, народні депутати, Кабінет Міністрів, громадяни України та особи без громадянства.

"Конституційний Суд не має право за конституційним поданням (зверненням) СБУ відкривати конституційне провадження", - уточнив захисник Мельниченка.

"Чітко незрозуміла мотивація СБУ в необхідності такого звернення (подання), оскільки в інших суб’єктів правовідносин, які на порядок більше в своїй юридичній практиці застосовують положення ст. 62 Конституції, це зокрема органи прокуратури, суди та адвокатура, не виникає гострої необхідності в такому конституційному тлумаченні", - заявив він.

Неділько не вірить в те, що "звернення СБУ до Конституційного Суду не пов’язано з "плівками Мельниченка" та з розслідуванням "справи Гонгадзе", оскільки такі "збіги обставин", як правило, СБУ не притаманні в силу її професійної діяльності".

"На сьогодні подальша доля "плівок Мельниченка", як доказів, доля самого Мельниченка, як свідка, та доля головних фігурантів "справи Гонгадзе" знаходиться, певною мірою, в руках Конституційного Суду", - зазначає адвокат.