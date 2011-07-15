У суді зачитали покази Азарова

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що колишня глава українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО в обмін на зниження ціни на російський газ погоджувалася продовжити на 50 років термін базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, такі покази М.АЗАРОВА містяться в обвинувальному висновку у «газовій» справі проти Ю.ТИМОШЕНКО, які зачитала сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва прокурор Лілія ФРОЛОВА.

Зокрема, М.АЗАРОВ стверджує, що під час підписання так званих «Харківських угод» він обговорював з главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ питання газових контрактів 2009 року. М.АЗАРОВ стверджує, що запитав у В.ПУТІНА, чому Ю.ТИМОШЕНКО погоджувалася підписати газові угоди.

«У свою чергу, ПУТІН відповів, що під час переговорів у 2009 році Ю.ТИМОШЕНКО погодилась на 50 років оренди Чорноморського флоту Росії в Криму», - сказано у показах М.АЗАРОВА.