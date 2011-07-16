Тимошенко вдячна Росії за те, що вона втрутилася в її справу

«Я вдячна Міноборони РФ за те, що вони надіслали цей лист з боргами. Мене пробували звинуватити в тому, що я здала інтереси країни в обмін на списання боргів ЄЕСУ. Міноборони Росії таким чином письмово оголосило, що це неправда», - заявила екс-прем'єр Юлія Тимошенко в інтерв'ю журналу «Корреспондент».

Як відомо, раніше за існуючим запитом українського уряду Міноборони РФ надіслало лист, що нібито підтверджує наявність боргів ЄЕСУ перед цим відомством (втім, трактування змісту документа розходяться). Зараз українська сторона використовує цей лист у звинувачувальних матеріалах у справі Юлії Тимошенко.

«Я не вперше стикаюся з ситуацією, коли владні режими в боротьбі зі мною терплять крах і звертаються по гуманітарну допомогу.. Але я хочу, щоб тепер, усі, хто мав нахабство заявляти, що я – рука Москви, хором вибачилися», - сказала Тимошенко.

Разом з тим, коментуючи свої відносини з Путіним, Тимошенко назвала не їх дружніми, але «прагматичними». Кожен, мовляв, відстоює свій національний інтерес.

Левый берег