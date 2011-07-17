Наливайченко про церкву, мораль і запоруку єдності

Громадська ініціатива «Оновлення країни» ініціює проведення на Тернопільщині довгострокової акції з робочою назвою «Свячена вода об’єднує», спрямованої на налагодження діалогу та співпраці між представниками християнських конфесій та громадськими об’єднаннями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це заявив голова політради партії «Наша Україна», лідер громадської ініціативи «Оновлення країни» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, який бере участь у щорічній народній прощі до Марійського духовного центру у селі Зарваниця Теребовлянського району Тернопільської області.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, спільні духовні цінності є запорукою національної єдності та успішного розвитку України.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що разом із тисячами українців бере участь в Зарваницькій прощі, і вірить, що християнська мораль і патріотизм є наріжними каменями для побудови «здорового українського життя та ефективної держави».

Він відзначив велику важливість співпраці церков і громадянського суспільства з метою об’єднання людей і вирішення як духовних, так і соціальних проблем.

Під час прощі В.НАЛИВАЙЧЕНКО провів зустрічі з членами «Братства вояків УПА», представниками греко-католицького духовенства та молоддю, яка взяла участь в прощі.

Разом з В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ з громадою спілкувалися члени політради «Нашої України» Данило ЛУБКІВСЬКИЙ і Андрій ЛЕВУС.