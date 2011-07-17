На місці ядерних ракет насадили соняшники і забули

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що світ не визнав би Україну як державу, якби вона не відмовилась від ядерної зброї

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада» відповідаючи на запитання, чи правильно Україна зробила, відмовившись свого часу від ядерного статусу.

«Якби Україна не відмовилась від ядерної зброї, то ніхто б її не визнав», - заявив В.ЛИТВИН.

На його думку, світ визнав Україну незалежною державою, бо вона зобов’язалася позбутися ядерної зброї.

За словами голови ВР, крім того, Україна не мала замкнутого циклу управління ядерною зброєю, «в нас не було і немає й сьогодні економічних та фінансових можливостей для того, щоб обслуговувати цю зброю, і у нас не було і немає підстав для того, щоб мати таку величезну армію, в тому числі величезні підрозділи, які б обслуговували цей потенціал».

Водночас, В.ЛИТВИН вважає неправильним, що Україна не отримала від світової спільноти інших преференцій, крім визнання незалежності. «Я думаю, що якщо судити з позицій сьогоднішнього дня, то ми могли б і повинні були б змусити світ нам за це щедро заплатити, тим більше, що ніхто не рахується з тим, що Україна продемонструвала, якщо хочете, таку жертовність», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, «після того як шахти, де стояли пускові установки, залили бетоном і насадили соняшники для того, щоб міністри оборони, які приїхали на це торжество миру, побачили картину, яка приваблювала б їх зір», всі про це потім забули.

На його думку, так само світова спільнота не оцінила закриття Україною Чорнобильської АЕС після катастрофи на 4-му енергоблоці. В.ЛИТВИН вважає, що «тут має діяти відомий принцип: «Спочатку гроші, а потім стільці».