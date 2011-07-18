Суддя вигнав Власенка назавжди

Головуючий на судовому засіданні Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення народного депутата України Сергія ВЛАСЕНКА із зали суду до завершення розгляду справи, порушеної проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення службових повноважень під підписанні газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ ухвалив на місці, не оголошуючи перерву у судовому засіданні.

«Не дивлячись на неодноразові звернення до народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА щодо беззаперечного дотримання правил, зараз вчиняються дії на зрив судового процесу», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Відразу після оголошення цього рішення присутні у судовому залі почали скандувати «Ганьба!».

Народний депутат України Сергій САС зазначив, що видалення із судової зали народних депутатів України не передбачено жодним законом.

У свою чергу, С.ВЛАСЕНКО додав, що згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення суддя має право застосувати лише адміністративне покарання, тобто стягнути штраф.

Після цього Р.КІРЄЄВ оголосив перерву у засіданні суду на 15 хвилин.

С.ВЛАСЕНКО залишив залу засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, суддя Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про усунення С.ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеної проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Таке рішення суддя ухвалив у зв`язку з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання. Крім того, в рішенні суду вказується, що С.ВЛАСЕНКО «постійно зловживає недостойними висловлюваннями на адресу суду».

Це рішення суду оскарженню не підлягає.

Також суддя Р.КІРЄЄВ вважає за доцільне звернутися до Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики з приводу системного порушення С.ВЛАСЕНКОМ норм моралі та порушення встановленого порядку в судовому розгляді справи та неповаги до суду.

У своєму рішення головуючий на засіданні також рекомендує Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури при Кабінеті міністрів України розглянути питання про позбавлення С.ВЛАСЕНКА ліцензії на адвокатську діяльність.

За словами Р.КІРЄЄВА, це рішення суду може бути оскаржено в Апеляційному суді Києва протягом 15 днів.