Лікарня як втратила гаражі за Черновецького, так все і лишається

Влада Києва відмовляється вирішити питання про повернення Олександрівській лікарні її гаражів, переданих попередньою командою в оренду підприємцям.

Про це заявила депутат Київради з фракції «УДАР Віталія Кличка» Марія ІОНОВА, яка на минулому засіданні ради звернулася до голови КМДА Олександра ПОПОВА з вимогою вирішити питання на користь лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

«"Молода команда", яка раніше керувала містом, віддала в оренду багато приміщень закладів освіти, культури та охорони здоров’я. Зрозуміло, що їх цільове призначення не було збережено. До цього переліку потрапили й гаражі Олександрівської лікарні – зараз у них знаходиться приватне СТО та автомобільна мийка. Керівництво лікарні зверталося до влади з проханням повернути їй зазначені приміщення, адже в них можна розмістити автомобілі швидкої допомоги, інший службовий транспорт. Але влада не відреагувала на це прохання», - заявила М.ІОНОВА.

Депутат зазначила, що фракція «УДАР» ще наприкінці вересня 2010 року направила відповідне звернення до міськдержадміністрації. Згодом заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ повідомив про створення комісії на чолі з О.ПОПОВИМ, котра мала вивчити дане питання. Потім чиновники ще раз обіцяли «розібратися» з проблемою.

«Однак до цього часу жодних перевірок не проводилося! Влада не реагує на проблему, тому СТО та мийка і надалі займають приміщення лікарні. Міські чиновники продовжують курс Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на передачу комунального майна у приватні руки», - вважає М.ІОНОВА.