Донецький губернатор назвав шість своїх пріоритетів

Новий голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ пообіцяв, що на посаді губернатора не копіюватиме свого попередника Анатолія БЛИЗНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Донецьку на прес-конференції, відповідаючи на питання про те, чи буде він зберігати спадкоємність у своїй роботі на новій посаді.

«Зрозуміло, що ми також один одного не копіюватимемо. Ми навпаки з Анатолієм Михайловичем (БЛИЗНЮКОМ) разом працюватимемо, бо у нас така вертикаль», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

Губернатор висловив упевненість, що тепер А.БЛИЗНЮК на новій посаді міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ «буде надійним помічником Донецькій області в частині різних державних програм».

Загалом він назвав шість пріоритетних напрямів своєї роботи на посаді голови облдержадміністрації – це питання екології; демографічні проблеми; реформи ЖКГ; погашення заборгованості із заробітної плати; проблеми вугільних підприємств і зокрема особливо тих шахт, що закриваються, а також проблема створення робочих місць і залучення інвестицій в економіку області.

Губернатор наголосив, що завжди прийматиме тільки «зважені рішення», і нагадав, що він за знаком зодіаку «терези», що впливає на тактику його поведінки і на вибір оптимального рішення у всіх питаннях.

«Моя сім`я, мої діти і мої батьки живуть у цій області, і я звик приміряти, а як живеться моїм близьким, як живеться їхнім сусідам, з якими вони спілкуються. Я звик одержувати інформацію з абсолютно різних джерел, і для мене дуже важливо, як зсередини оцінюють роботу керівництва», - заявив губернатор.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи продовжить він перераховувати частину своєї зарплати на благодійність, як він це робив, будучи головою облради, відповів ствердно. А.ШИШАЦЬКИЙ також підтвердив, що, перейшовши на нову посаду губернатора, втратив у зарплаті, але сподівається, що не значно.

«Практика продовжиться - я перераховував, здається, 4,5 тис. грн... Я думав про це. Просто я боюся, що моєї зарплати може тоді не вистачити, бо надбавки мені встановлюватимуть за узгодженням з Кабінетом Міністрів», - сказав губернатор. При цьому він додав: «Так, втратив у зарплаті (перейшовши на посаду губернатора). Але якщо мені Кабінет Міністрів встановить надбавки, то несуттєво (втратив), на якийсь період».