Грач: керівники країни ще не протверезіли

Парламентські вибори 2012 року відбудуться за умови, якщо сьогоднішні керівники країни чітко прорахують, що зможуть набрати як мінімум 50% голосів у Верховну Раду.

Таку думку висловив народний депутат України Леонід ГРАЧ в інтерв`ю газеті «Столичные новости».

За його словами, «сьогодні в політичному сенсі вони ще не протверезіли». «Вони не можуть зрозуміти, що, по суті, на Заході України їм голоси не віддадуть. Вони не можуть зрозуміти, що судом над ТИМОШЕНКО вони її просто воскресили. Вони не можуть зрозуміти, що південний Схід уже не той, що був два чи три роки тому, сьогодні там дуже незадоволені діями Президента, уряду і, відповідно, Партії регіонів», - підкреслив Л.ГРАЧ.

За його словами, «все це в сумі не дає їм надії». «І якщо вони зрозуміють, що тріумфу не буде, у них є запасний, вольовий варіант - відкласти вибори до 2015 року, пояснивши це економією коштів», - підкреслив він.

Л.ГРАЧ вважає, що Конституційний Суд України «завжди прийме рішення, яке потрібне Президенту». Він підкреслив, що для Партії регіонів «дуже небезпечно програти вибори у Верховну Раду, оскільки це означає програти президентські вибори в 2015 році».