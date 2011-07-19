Луценка «грубо оббрехали» троє свідків?
Каже, є докази
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що під час дачі свідчень троє свідків обмовили його.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час перерви у засіданні Печерського районного суду Києва, де розглядається його кримінальна справа.
«Я хотів би деякі аргументи викладати до того, коли будуть допитані свідки. Є три свідки, які мене грубо оббрехали, і в мене є на це докази. Очевидно, вони будуть пред’явлені в ході допитів, і лише після того я планую вам, журналістам, передати поабзацне звинувачення і поабзацне моє спростування. Я це передам і абсолютно впевнений, що кожен неупереджений і навіть не зовсім юридично грамотний громадянин зможе побачити надуманість і натягнутість усього, що відбувається сьогодні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він наголосив, що вимагає телевізійної трансляції процесу допиту свідків. Екс-міністр підкреслив, що його захист клопотатиме про це, але не сподівається на позитивний результат.