У «Нашій Україні» не бачать реальних перешкод для об’єднання дій опозиції

Голова виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК не бачить реальних перешкод для об’єднання дій опозиційних сил на захист чесних парламентських виборів.

Так він прокоментував заяви народного депутата, лідера «Громадянської позиції» Анатолія ГРИЦЕНКА з цього приводу, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

С.БОНДАРЧУК закликав опозиційних політиків відмовитися від взаємних претензій, персональних конфліктів та втручання у внутрішньопартійні справи. Це завідомо програшна практика, яка не дає жодної користі для країни і вигідна лише правлячому режиму, сказав він.

За його словами, в теперішній ситуації усі опозиційні сили повинні переступити через недовіру та діяти разом для захисту конституційного права громадян на чесні і вільні вибори.

«Жодних серйозних аргументів проти участі усіх опозиційних сил в Комітеті захисту чесних виборів, створеному 12 липня цього року за ініціативою голови політради «Нашої України» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, немає», – переконаний політик.

На думку С.БОНДАРЧУКА, потрібно визнати, що громадяни не спроможні самі протидіяти загрозам виборчих маніпуляцій та фальсифікації, які походять від влади. Тому моральний обов’язок опозиційних політиків перед людьми - забезпечити проведення чесних парламентських виборів в 2012 році.

«Чесні вибори – це головний інструмент контролю громадян над владою і незамінна умова здорового розвитку нашої країни. Саме тому захист чесних парламентських виборів – це головне політичне завдання, яке стоїть сьогодні перед українською опозицією», – підкреслив С.БОНДАРЧУК.

Співпраця опозиції щодо захисту чесних виборів має розвиватися не лише на рівні лідерів партій та експертних груп, але й поширитися на регіональний і місцевий рівні, відзначив політик. «Скрізь, де існують активні партійні організації «Нашої України» та інших партій, необхідно ініціювати створення місцевих комітетів захисту чесних виборів», - сказав він.