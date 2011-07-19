Донецький губернатор обіцяє робити зі слонів зайців

Донецький губернатор має намір для відкритості своєї роботи перейняти досвід у трьох колег із України й у Президента США

Донецьк. 19 липня. УНІАН. Новий голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ має намір у плані відкритості, прозорості своєї роботи перейняти досвід у колег - губернаторів Луганської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, а також досвід Президента США в питаннях розкриття існуючих проблем у суспільстві та їх вирішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на зустрічі з журналістами.

«Я зі свого боку хотів би взяти краще, що, на мою думку, впровадили губернатори в інших областях України», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ. І перерахував, що в Луганській області у Володимира ПРИСТЮКА хоче перейняти «виїзні засідання й спілкування губернатора з людьми», у голови Дніпропетровської області Олександра ВІЛКУЛА - «офіс відкритих дверей в адміністрації для вирішення всіх адміністративних послуг», у Кіровоградського губернатора Сергія ЛАРІНА – «гарячу лінію» для жителів регіону.

При цьому донецький губернатор уточнив, що це не означає, що він готовий «перенести все автоматично», а зважатиме на специфіку області й, перш за все, її чисельність і густонаселеність.

Крім того, говорячи, зокрема, про екологічні проблеми Донецької області, А.ШИШАЦЬКИЙ запевнив, що їх не приховуватиме від жителів, а виноситиме на поверхню і вирішуватиме в першу чергу. При цьому він пригадав Президента США Барака ОБАМУ.

«У цьому плані мені подобається Барак ОБАМА. З приводу того, що треба не приховувати слона, який знаходиться в кімнаті, не можна не помічати слона. Слонів у нас таких багато, ми з вами про них говоритимемо й відводитимемо цих слонів, або зменшуватимемо їх до розмірів зайців», - сказав донецький губернатор.

«Взагалі я прихильник нашої комунікативної стратегії – я намагатимуся бути доступним», - зазначив А.ШИШАЦЬКИЙ, пообіцявши журналістам щотижня проводити прес-конференції й продовжити свою практику проведення особистих прийомів громадян.