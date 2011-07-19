Прокуратура проти виконання угорського гімну в райраді

Прокуратура внесла протест на рішення Берегівської районної ради Закарпатської області про використання національного гімну Угорщини під час проведення сесій ради.

Про це йдеться у відповіді прокуратури Закарпатської області на депутатське звернення голови НРУ, народного депутата Бориса ТАРАСЮКА, повідомили УНІАН у прес-центрі НРУ.

Прокуратура наголошує, що рішення 4-ї сесії Берегівської районної ради Закарпатської області шостого скликання про використання національного гімну Угорської Республіки під час проведення офіційних заходів є незаконним, оскільки суперечить вимогам ст. 20 Конституції України і ст. 43 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Згідно з інформацією, викладеною у відповіді, 20 червня Берегівським міжрайонним прокурором дане рішення було опротестовано. Розгляд протесту буде включено до порядку денного чергової сесії ради, яка відбудеться в липні.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня депутати Берегівської районної ради на Закарпатті ухвалили рішення про те, щоб починати свої засідання з виконання Державного гімну України та угорського національного гімну.

21 червня Б.ТАРАСЮК направив депутатське звернення генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ, у якому просив внести протест на рішення Берегівської районної ради Закарпатської області про використання національного гімну Угорщини під час проведення сесій ради.