Прокуратура проти виконання угорського гімну в райраді

18:58, 19 липня 2011
Політика
2419 0

Відповідь Тарасюку з Закарпаття

Прокуратура внесла протест на рішення Берегівської районної ради Закарпатської області про використання національного гімну Угорщини під час проведення сесій ради.

Про це йдеться у відповіді прокуратури Закарпатської області на депутатське звернення голови НРУ, народного депутата Бориса ТАРАСЮКА, повідомили УНІАН у прес-центрі НРУ.

Прокуратура наголошує, що рішення 4-ї сесії Берегівської районної ради Закарпатської області шостого скликання про використання національного гімну Угорської Республіки під час проведення офіційних заходів є незаконним, оскільки суперечить вимогам ст. 20 Конституції України і ст. 43 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Згідно з інформацією, викладеною у відповіді, 20 червня Берегівським міжрайонним прокурором дане рішення було опротестовано. Розгляд протесту буде включено до порядку денного чергової сесії ради, яка відбудеться в липні.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня депутати Берегівської районної ради на Закарпатті ухвалили рішення про те, щоб починати свої засідання з виконання Державного гімну України та угорського національного гімну.

21 червня Б.ТАРАСЮК направив депутатське звернення генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ, у якому просив внести протест на рішення Берегівської районної ради Закарпатської області про використання національного гімну Угорщини під час проведення сесій ради.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter