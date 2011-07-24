Адвокат: провина Тимошенко в тому, що вона прагне довіри виборців

Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ наголошує, що кримінальний закон не може містити заборон щодо здійснення політичної діяльності.

Таку думку він висловив в ефірі радіо «Свобода».

Як зауважив М.СІРИЙ, «… саме в обвинувальному висновку, який представлений прокуратурою, який був озвучений, з яким слухачі могли познайомитися, якраз і йдеться про те, що прокуратура обвинувачує політичного діяча України Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО, що вона своїми рішеннями намагалася посилити довіру до себе з боку виборців».

За його словами, звернення до виборців, турбота про долю виборців, турбота про долю країни – це обов’язок, це завдання будь-якого політика: лівого, правого, «зеленого», «синього», будь-якого політика. У цьому суть політичної діяльності – мати тісний зв’язок, побудований на стійкій довірі між політиком і виборцями, тими людьми, які підтримують. «Тому, безперечно, в цих діях немає жодних якихось ознак, я б сказав, натяків на кримінально-карані діяння», - наголосив він.

«Чому було юридичне підтвердження політичної ознаки цієї справи? Тому, що протягом 2,5 годин Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО та її захисники, звертаючись до суду, просили назвати подію злочину, просили суддю Родіона КІРЄЄВА, аби він озвучив, у чому полягають оті злочинні дії Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО, за які її кримінально переслідують», - зауважив М.СІРИЙ.