Янукович звільнив кількох високопосадовців
11:40, 25 липня 2011Політика
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Укази - на сайті глави держави
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія ЄВТУШЕНКА з посади голови Державного агентства України з управління національними проектами.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншими указами Президент звільнив Миколу ПІДМОГИЛЬНОГО з посади заступника голови Державної служби автомобільних доріг України згідно з поданою ним заявою, Світлану ЧЕРЕНЬКО - з посади першого заступника голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ призначив Олександра АЛІПОВА першим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
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