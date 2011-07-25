Янукович звільнив кількох високопосадовців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія ЄВТУШЕНКА з посади голови Державного агентства України з управління національними проектами.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншими указами Президент звільнив Миколу ПІДМОГИЛЬНОГО з посади заступника голови Державної служби автомобільних доріг України згідно з поданою ним заявою, Світлану ЧЕРЕНЬКО - з посади першого заступника голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ призначив Олександра АЛІПОВА першим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.