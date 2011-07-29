Адвокат: Тимошенко марно розраховує на Хусейна

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хусейн та інші проти Азербайджану», яким захист Юлії Тимошенко обґрунтовуєпорушення її права знайомитися з матеріалами кримінальної справи, не можна вважати рятівним для кримінальної справи самої екс-прем’єрки. Про це газеті «Закон і Бізнес» повідомив старший партнер юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» адвокат Роман Марченко.

«Дійсно, захист в Азербайджані було поставлено в надзвичайно жорсткі умови: адвокату був наданий доступ до всіх матеріалів справи тільки на один робочий день, а іншому заявнику було відведено менше ста годин для вивчення справи. Матеріали тієї справи складали двадцять два томи документів (загальним обсягом понад 6200 сторінок), а також двадцять дві відеокасети (кожна з яких містить близько двох з половиною годин відеоматеріалу). Водночас, вбачається, що дана справа є далеко не тотожною до справи екс-прем`єрки» – зазначив пан Марченко.

Недоречність проведення аналогій він пояснив тим, що коли Європейський суд встановлював порушення вимог Конвенції по справі, в першу чергу було враховано наявність відеоматеріалів і фізичну неможливість їх перегляду у відведений термін. Більше того деякі з адвокатів підсудних заявили, що вони бачать відеодокази в перший раз на судовому слуханні, оскільки ці докази не були надані у їх розпорядження стороною обвинувачення до початку судового розгляду.

«В підсумку у справі, на рішення по якій намагається посилатися Тимошенко, Європейський суд встановив два значні порушення: ненадання учасникам провадження доступу до усіх матеріалів справи та надання недостатнього часу для перегляду відеоматеріалів. Вочевидь, захист колишнього прем`єр-міністра не мав таких проблем» – підсумував адвокат.

«Аналізуючи практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, можна дійти висновку, що Європейський суд з прав людини достатньо жорстко підходить до виконання країнами-підписантами Конвенції вимог щодо достатності часу на ознайомлення з матеріалами справи підсудними та їх захисниками», – зазначив пан Марченко.

«Водночас, в набагато більш «кричущих» випадках, ніж в ситуації Тимошенко, суд не знаходив порушень строків в частині їх розумності та достатності» – додав він.

За приклад адвокат навів рішення у справі «Шопс проти Німеччини», де Європейський суд з прав людини вирішив, що два тижні на ознайомлення адвоката зі справою, об`ємом у 132 основних і 2 додаткових томи, є достатнім для побудови захисту обвинуваченого.

Згідно із п. 3 (b), (c) ст. 6 Конвенції про захист правлюдини і основоположних свобод кожному обвинуваченому у вчиненні злочину надається право мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту, захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд.

Критерії дотримання цього права визначаються практикою Європейського суду з прав людини, який оцінює питання про достатність часу і наданих обвинуваченому можливостей у світлі всіх обставин кожної конкретної справи.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав людини визнана в Україні джерелом права, обов`язковим для застосування судами при розгляді справ (ст. 17 Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»).