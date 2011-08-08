Яценюк знає, що робити, якщо Тимошенко посадять

У разі ув’язнення екс-прем`єра Юлії Тимошенко після судового розгляду її справи опозиції не варто брати участь у виборах 2012 року.

Про це заявив лідер "Фронту Змін" Арсеній Яценюк в ефірі каналу ТВі у неділю ввечері.

"У тому випадку, якщо Тимошенко буде за гратами на час проведення парламентської кампанії, опозиції варто подумати про те, чи взагалі брати участь у парламентських виборах 2012 року", - сказав він.

За словами Яценюка, "якщо опозиція відмовиться від так званої участі в парламентських виборах 2012 року, то ці вибори апріорі будуть визнані недемократичними".

Він висловив переконання, що в разі визнання виборів недемократичними проти України будуть введені санкції з боку Заходу.

"Якщо режим продовжить наступ на політичних опонентів, якщо вони будуть фальшувати парламентські вибори, - так як фальшували місцеві, - якщо ці вибори будуть визнані недемократичними – все, проти Україні будуть введені санкції, в мене немає жодного сумніву", - сказав Яценюк.

За його словами, в разі продовження нинішнього курсу влади "багатьом можновладцям можна викидати в шухляду закордонні паспорти, в тому числі дипломатичні".

"У них всі гроші в доларах і в євро, у них мало грошей в російських рублях. Але навіть ті гроші, які в них у російських рублях, навряд чи після останніх заяв Росії можна буде дістати в Москві", - цитує Українська правда.

На його думку, західна реакція може бути аналогічною тій, яка була щодо Білорусі.