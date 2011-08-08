Турчинов каже, що Україна - на порозі диктатури, і кличе всіх на Хрещатик

Партія "Батьківщина" закликає громадян прийти до Печерського райсуду Києва на мітинг на захист демократії в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Сьогодні в суді вирішується не особиста доля Юлії ТИМОШЕНКО, - заявив перший заступник лідера «батьківщини» Олександр ТУРЧИНОВ. - Події цих днів - це тест, який влаштував суспільству ЯНУКОВИЧ: чи дозволять йому й далі згортати демократію, права й свободи людей, насамперед право на опозицію, на свободу слова, на свободу зібрань, право критикувати владу й давати їй адекватну оцінку».

На переконання О.ТУРЧИНОВА, «Україна - на межі, за якою кроки ЯНУКОВИЧА до побудови диктатури стануть незворотними, а його кримінальний окупаційний режим закріпиться при владі на десятки років».

«Тільки разом ми зможемо продемонструвати єдину позицію патріотів України і захистити своє майбутнє і європейське майбутнє наших дітей», - підкреслив він, закликавши всіх, кому не байдуже майбутнє України, прийти сьогодні до Печерського суду на Хрещатик, 42а.

«Хто зайнятий на роботі, - зазначили в "Батьківщині", - може прийти в обідню перерву або після закінчення робочого дня. Сьогодні дуже важливо знайти час і висловити свою громадянську позицію»