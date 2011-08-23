Герман: дуже сподіваюсь, що президент підпише указ

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН виступає за розширення складу Гуманітарної ради при главі держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на прес-конференції.

«Я дуже сподіваюсь, що Президент підпише указ про розширення Гуманітарної ради», - сказала Г.ГЕРМАН.

При цьому вона зазначила, що до розширеного складу Гуманітарної ради повинні увійти багато відомих діячів культури.

Водночас Г.ГЕРМАН висловила думку про необхідність формування в Україні нової гуманітарної політики, яка б, за її словами, змогла «відрубати хвости радянської системи».

Зокрема, на думку радника Президента, «рудиментами» радянської системи у гуманітарній політиці є звання заслужених артистів та журналістів, творчі спілки, наприклад, Спілку письменників тощо. Зокрема, Г.ГЕРМАН вважає за необхідне формування незалежних творчих спілок, надання університетам автономії та розширення студентського самоврядування.

Разом із тим Г.ГЕРМАН зазначила, що нову концепцію гуманітарної політики України має затверджувати Верховна Рада України.

Довідка УНІАН. В.ЯНУКОВИЧ у квітні 2010 року створив та очолив Громадську гуманітарну раду як консультативно-дорадчий орган при Президентові.

Секретарем Громадської гуманітарної ради В.ЯНУКОВИЧ призначив заступника глави Адміністрації Президента Ганну ГЕРМАН.

До складу ради, згідно з указом, увійшли 28 осіб: митці, науковці, громадські діячі.