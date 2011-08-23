ЗМІ: На черепі В’ячеслава Чорновола не знайшли слідів від удару кастетом

На черепі лідера НРУ В’ячеслава Чорновола експерти не виявиои слідів від удару кастетом.

Про це в інтерв'ю газеті «Комсомольская правда в Украине» заявив прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК.

Він нагадав, що було поставлено питання, чи дійсно на тілі В.Чорновола є тілесні ушкодження, що не пов'язані з аварією.

«Для цього у даній кримінальній справі була проведена повторна комплексна судово-медична експертиза. За клопотанням Тараса В’ячеславовича (ЧОРНОВОЛА, сина В.Чорновола – УНІАН) до складу групи були включені його представники, вони брали участь у проведенні досліджень. Експерти дійшли одностайної думки: на тілі загиблого є тілесні ушкодження, що характерні для ДТП», – заявив прокурор.

Він також зазначив, що прокуратура дослідила всі обставини ДТП і передала кримінальну справу до слідчого управління столичної міліції. «Водій КамАЗу Володимир КУДЕЛЯ порушив Правила дорожнього руху – виконував поворот у невстановленому місці, що і призвело до аварії», – сказав А.МЕЛЬНИК.

Він додав, що останки В.Чорновола вже поховали. «І Чорновола, і його водія Павлова, чиє тіло теж викопали, поховали за всіма християнськими традиціями, як хотіли родичі – на тому ж місці. У нових трунах, оскільки старі вже стали непридатними. Могили упорядкували», – сказав прокурор.