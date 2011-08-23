Здоров'я в порядку: МОЗ каже, що лікар Тимошенко підписав протокол

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО знову відмовилась від поглибленого медичного огляду, стан її здоров’я задовільний.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За повідомленням, на виконання рішення Печерського районного суду Києва було дозволено проведення медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО медичними працівниками закладів МОЗ у межах Лук’янівського СІЗО.

Протягом 18, 20, 22 та 23 серпня групою провідних фахівців МОЗ пропонувались обстеження, в тому числі лабораторні, у порядку, визначеному спільним наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров`я. На вимогу пацієнтки до складу групи залучено її довірених медичних працівників: особистого лікаря та медичну сестру. Однак, повідомили у МОЗ, від поглибленого медичного огляду Ю.ТИМОШЕНКО утрималась.

У межах методів обстеження, дозволених пацієнткою, встановлено, що її стан задовільний. Фахівцями надані рекомендації щодо режиму харчування. Подальше медичне спостереження рекомендовано проводити за місцем перебування.

Державна пенітенціарна служба України зі свого боку повідомляє, що Ю.ТИМОШЕНКО вп‘яте відмовилася від лабораторного обстеження.

На підставі огляду було складено протокол, у якому зазначено, що стан здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний. У пенітенціарній службі зазначають, що протокол підписано усіма членами комісії, у тому числі особистим лікарем та медичною сестрою Ю.ТИМОШЕНКО.