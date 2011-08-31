Льовочкін: Боротьба з корупцією залишається пріоритетом Президента

Боротьба з корупцією залишається головним пріоритетом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, заявив на зустрічі з журналістами глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що найближчим часом планується низка заходів за участю Президента, спрямованих на подолання корупції та поглиблення реформ. Зокрема, 6 вересня відбудеться засідання Комітету з економічних з реформ, також пройде нарада з антикорупційних питань і «декриміналізації економічних статей». Він нагадав, що 28 вересня має запрацювати спрощений порядок ведення бізнесу, так званий «модульний статут», далі очікуються внесення змін до Митного та Податкового кодексів.

На засіданні Комітету з економічних з реформ розглядатимуться проблеми реформ у сфері адміністративних послуг (у тому числі – спрощення реєстрації нерухомості), земельних відносин, щодо створення служби спасіння «112».

Також, за словами, С.ЛЬОВОЧКІНА триватиме робота з формування Конституційної асамблеї для вироблення проекту Конституції.

Очікується скорочення на дві третини територіальних органів влади, міністерств та відомств, сказав глава АП.

Також буде скорочено близько 30 тисяч нормативних актів, у тому числі місцевого рівня, які регламентують контрольні функції щодо бізнесу (усього їх понад 60 тисяч).

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, доопрацьовується закон щодо земельних відносин, триває «реформа справедливості». Він нагадав, що проект Кримінально-процесуального кодексу надіслано до Венеціанської комісії.

За словами глави АП, очкується реформування галузі освіти і науки, а також широка публічна дискусія з цього питання.

Україна, за прикладом Грузії, Польщі, Угорщини, вважає С.ЛЬВОЧКІН, у своїх реформах рухатиметься шляхом полегшення контактів громадянина з державними органами.

С.ЛЬОВОЧКІН також сказав, що сьогодні буде призначено двадцять нових керівників райдержадміністрацій.