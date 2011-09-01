Вдова Гонгадзе вимагатиме відкритого судового процесу

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе - Мирослава ГОНГАДЗЕ - вимагатиме у Європейському суді, щоб судовий процес над екс-генералом Олексієм ПУКАЧЕМ, який дає свідчення у справі про вбивство її чоловіка, розсекретили та зробили відкритим.

Про це М.ГОНГАДЗЕ сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

Вона наполягає на тому, що цей судовий процес має бути відкритим, бо закрита форма процесу не дає можливості ані близьким Г.Гонгадзе, ані суспільству знати повну правду про те, що відбувалося тоді – 10 років тому – у Таращанському лісі, і хто саме стоїть за убивством журналіста.

“Суспільство повинне про це знати, і Конституцією передбачені права потерпілих, передбачена відкритість судового процесу, і я буду, в принципі, звертатись до Європейського суду (з прав людини) з вимогою про необхідність відкритості цього судового процесу і буду клопотати про те, що український суд порушив мої права як потерпілої у цьому процесі”, - сказала вдова.

М.ГОНГАДЗЕ висловила думку, що заяви О.ПУКАЧА в суді не є новими, що він насправді лише підтвердив ті свідчення, які давав під час досудового слідства і переконана, що ці свідчення ще треба перевіряти. «Прізвища КУЧМИ, ЛИТВИНА, Кравченка, ДЖИГИ він називав і раніше. Саме на основі цих свідчень і була порушена справа проти екс-президента КУЧМИ», – сказала вона.

В той же час М.ГОНГАДЗЕ відзначила, що “зрозуміло, що як у ПУКАЧА, так і у Кравченка не було особистих мотивів вбивати Георгія, вони виконували наказ”.

“І хто ж, як не керівництво держави, або спецслужби можуть дати наказ генералам Міністерства внутрішніх справ? Звичайно, свідчення ПУКАЧА необхідно перевіряти. І як КУЧМА, так і ЛИТВИН, так і ДЖИГА – вони всі ще на свободі, всі ще живі, і вони повинні свідчити у судовому процесі, саме у цьому судовому процесі!”, - продовжила вдова.

Вона також звернула увагу, що в суді О.ПУКАЧ не розкаюється.

“Генерал ПУКАЧ сьогодні не розкаюється, а переконує суд, що діяв правомірно, вбивши Георгія. ПУКАЧА однозначно мають покарати довічним ув’язненням. Але принциповим у цьому процесі є не так доказ провини ПУКАЧА, як виявлення і притягнення до відповідальності безпосередніх замовників вбивства Георгія”, - сказала М.ГОНГАДЗЕ.

Як відомо, представник інтересів у суді вдови журналіста М.ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, що О.ПУКАЧ на засіданні суду у вівторок, 30 серпня, назвав ті ж прізвища замовників убивства Гонгадзе, які називав у ході досудового слідства, зокрема, Л.КУЧМИ, Ю.Кравченка і В.ЛИТВИНА.

Крім того, за її словами, О.ПУКАЧ заявив, що, вбивши Г.Гонгадзе, він урятував Україну від конституційного перевороту.