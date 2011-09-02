Держземагентство ліквідує тяганину з видачею актів на землю

Державне агентство земельних ресурсів України оголосило кампанію з ліквідації затримок реєстрації та видачі державних актів на право власності земельними ділянками «в рамках національного курсу Президента України Віктора Януковича щодо боротьби з корупцією». Про це УНІАН повідомили в Держземагентстві. Як передає кореспондент УНІАН, за даними відомства, протягом двох місяців (у вересні-жовтні цього року), планується видати близько ста тисяч актів на землю.

«На відміну від 2000-х років, коли в Україні почав формуватися негативний образ корумпованих органів влади в земельній сфері, нинішні нововведення — перехід на автоматизовану систему реєстрації державних актів — допоможе навести лад у цій сфері, ліквідувати черги та запобігти будь-яким проявам хабарництва», - вважають у Держкомземі.

«Найближчим часом громадяни на власному досвіді відчують комфортність роботи з нами, - сказав у коментарі УНІАН голова Держземагентства Сергій ТИМЧЕНКО. - Робота Держземагентсва стане прозорою та зрозумілою, громадянам більше не потрібно буде розриватися між кабінетами чиновників та роками чекати на оформлення документів».

За його словами, територіальні органи Держкомзему переходять в режим щоденного прийому громадян та безперебійної видачі державних актів. Також С.ТИМЧЕНКО повідомив, що з кінця серпня в Україні всі процеси реєстрації земельних ділянок стали автоматизованими, уперше записи здійснюються без внесення даних до паперових книг. «А вже з 2012 року, - зазначив він, - в Україні буде запущено повноцінну автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру в рамках нещодавно прийнятого Закону «Про державний земельний кадастр», яким також запроваджуються спрощені процедури реєстрації в чіткі й короткі терміни та запроваджується обслуговування громадян за принципом єдиного вікна».

За словами С.ТИМЧЕНКА, спільними зусиллями Держземагентства та органів місцевого самоврядування по всій території України сформовано мобільні групи з видачі актів на землю. Уже сьогодні територіальні органи Держкомзему Київської області, де загальна заборгованість сягнула понад 32000 актів, готові видати близько 20000 актів. 2 вересня планується видача до 3000 актів у більшості районів області. Зокрема, у Києво-Святошинському районі було видано 176 державних актів працівникам соціальної сфери, земельні ділянки яких знаходяться в Михайлівсько-Рубежівській сільській раді.